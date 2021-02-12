شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر: انعدام التهوية بالأماكن المغلقة تسبّب في إصابة 318 حالة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن وجود ارتباط قوي بين التهوية والإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت “الصحة”، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن دراسة أجريت على 318 حالة أصيبت بالفيروس أثبت جميعها حدوث التفشي في الأماكن المغلقة المزدحمة مثل المكاتب والمطاعم والمنتجعات ومراكز التسوق وسكن العمال وسفن الرحلات والمركبات.

وأشارت إلى أن التهوية تقلل من تلوث الهواء، وهي عامل رئيسي في الحد من انتشار الأمراض المعدية.