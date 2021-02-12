شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تعلن عن 3 خدمات تقنية جديدة لعملائها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن 3 من أحدث خدماتها التقنية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الجمارك عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنها تقدم خدمة إظهار آلية احتساب الرسوم في خدمة التحقق من البيان الجمركي، وتحديث خدمة الاستعلام عن البيان الجمركي بواسطة رقم البوليصة.

وأشارت إلى أنها أتاحت أيضاً إظهار كافة تفاصيل رسوم البيان الجمركي في خدمة الاستعلام عن البيان الجمركي عبر البوابة الإلكترونية للجمارك.

وأضافت Hنه يمكن الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة بخدمات الجمارك عبر الرابط التالي :هنا.