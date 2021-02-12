شكرا لقرائتكم خبر عن على الهواء مباشرة.. عاملة بورندية تشهر إسلامها وتنطق الشهادتين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أشهرت عاملة بورندية إسلامها على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية بإحدى حلقات برنامج “حُمر النعم” المذاع على قناة المجد الفضائية. ويوضح المقطع الذي نشرته القناة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم، العاملة وهي تردد الشهادتين خلف الشيخ ناصر الحسين. وعقب نطقها الشهادتين هنأها الشيخ “الحسين” على اعتناقها الإسلام.

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