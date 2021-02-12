اتصالات أممية للإسراع في تشكيل الحكومة الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره موقع "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا"، اليوم الجمعة، فإن كوبيش، واصل خلال اليومين الماضيين، اتصالاته التمهيدية مع المسؤولين الليبيين.

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وأشار إلى أنه أجرى محادثات مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، وفتحي باشاغا، وزير الداخلية.

وأوضح أن المحادثات دارت حول الخطوات التالية لضمان الإسراع في تشكيل الحكومة المؤقتة، وإحراز المزيد من التقدم بهدف إنشاء هياكل وسلطات موحدة.

وذكر أنها تهدف أيضا إلى المضي قدما في تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

كما أجرى مشاورات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية.

وقبل أيام صوت ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة.

ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة.