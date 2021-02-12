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البيت الأبيض: لا توجد خطط حاليا لاتصال بايدن مع الملك سلمان أو ولي عهده

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دبي - محمود عبدالرازق - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي نشر علىحساب البيت الأبيض، عبر موقع "فيسبوك:

"لا توجد أي خطط لإجراء الرئيس جو بايدن مكالمة مع ، الأمير ، أو العاهل السعودي، الملك سلمان".

 وتابعت بساكي قائلة "من الواضح أن هناك مراجعة كاملة لسياساتنا، من حيث صلتها مع المملكة العربية ، ولا أعلم حاليا بخطط الاتصال مع المملكة".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE

وكان بايدن قد أعلن في خطاب ألقاه في وقت سابق، إنهاء الدعم العسكري للعمليات القتالية في اليمن، التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأوضح بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية، إن "الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن".

وأضاف أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي لكنه تعهد بمواصلة الدعم الأمريكي للسعودية". بحسب "رويترز".

وتابع قائلا: "الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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