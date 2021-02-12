البيت الأبيض: لا توجد خطط حاليا لاتصال بايدن مع الملك سلمان أو ولي عهده

دبي - محمود عبدالرازق - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي نشر علىحساب البيت الأبيض، عبر موقع "فيسبوك:

"لا توجد أي خطط لإجراء الرئيس جو بايدن مكالمة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أو العاهل السعودي، الملك سلمان".

وتابعت بساكي قائلة "من الواضح أن هناك مراجعة كاملة لسياساتنا، من حيث صلتها مع المملكة العربية السعودية، ولا أعلم حاليا بخطط الاتصال مع المملكة".

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وكان بايدن قد أعلن في خطاب ألقاه في وقت سابق، إنهاء الدعم العسكري للعمليات القتالية في اليمن، التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأوضح بايدن في أول خطاب له عن السياسة الخارجية، إن "الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات القتالية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن".

وأضاف أن "هذه الحرب يجب أن تنتهي لكنه تعهد بمواصلة الدعم الأمريكي للسعودية". بحسب "رويترز".

وتابع قائلا: "الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها".