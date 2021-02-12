شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه هام من سفارة المملكة بواشنطن للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : نشرت سفارة المملكة في واشنطن، تنويهاً هاماً للمواطنين المتواجدين بالعاصمة الأمريكية. وقالت السفارة عبر حسابها بتويتر، أنها سوف تغلق أبوابها يوم الاثنين ١٥ فبراير ٢٠٢١، خلال العطلة الرسمية بالولايات المتحدة. وأضافت سفارة المملكة أنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء ١٦ فبراير ٢٠٢١، مشيرة إلى أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال على أرقام الطوارئ الموجودة في موقع السفارة.

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