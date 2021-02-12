الكشف عن هاتف Galaxy S21 FE في تسريب أولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

طرحت سامسونغ العام الماضي نسخة Fan Edition من هاتفها Galaxy S20، الذي حظي باستقبال جيد من المستهلكين، فمن المنطقي أن ”تكرر“ الشركة هذه الممارسة لهذا العام مع Galaxy S21.

حيث تعمل العلامة التجارية الكورية الجنوبية على هاتف باسم Galaxy S21 FE، من المتوقع أن يكون خيارا بتكلفة مناسبة، وفقًا لـ SamMobile.

وبحسب الموقع التقني المتخصص، تشير المصادر إلى أن الكوريين بصدد تطوير هاتف Galaxy S21 FE برقم طراز (SM-G990B)، مع خيارات تخزين بسعتي 128 و256 غيغابايت، واتصالG 5 والعمل بنظام Android 11، وذلك في قائمة مواصفاته.

كما تم الكشف عن الألوان المتاحة وهي: الأبيض والرمادي والوردي والبنفسجي، ومن المتوقع أن يتم الإطلاق في النصف الثاني من هذا العام.

يميل Galaxy S21 FE إلى أن يكون بديلًا ميسور التكلفة بالنسبة للجيل الحالي من هواتف غلاكسي، إذ كررت سامسونغ ما فعلته عام 2020، عندما قدمت في أيلول سبتمبر Galaxy S20 FE مع بعض ميزات Galaxy S20 لكن بسعر أقل.

بشكل عام، سيعمل الهاتف بمعالجات Exynos 990 أو Snapdragon 865، اعتمادًا على مكان التوزيع الجغرافي المتوقع له.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون المظهر متشابها للغاية، باستثناء الشاشة المسطحة والجزء الخلفي البلاستيكي لهاتف S20 FE.

يتضاءل الفرق بين S20 ونسخته المحدثة Galaxy S20 FE، حيث إن عدد الكاميرات هو نفسه، لكن هاتف S20 فيه مستشعرات بدقة 12 ميغابكسل (رئيسية) و 12 ميغابكسل (فائقة السرعة) و64 ميغابكسل (تليفوتوغرافي).

في الوقت نفسه، يحتوي Galaxy S20 FE على كاميرات بدقة 12 ميغابكسل (رئيسية) و 12 ميغابكسل (فائقة السرعة) و 8 ميغابكسل (تليفوتوغرافي)، فيما يظل السعر هو الفارق الرئيسي بينهما.