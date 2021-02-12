اعتقال رجل في الكويت لسبب غريب يتعلق بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وكان المتهم يتلقى 30 دينارا مقابل كل اختبار كاذب، حيث يذهب 24 دينار إلى العيادة، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" المحلية.

وحسب بيانات الإدارة العامة للمباحث الجنائية، أصدر الجاني، الذي يبلغ من العمر 51 عاما، 60 اختبارا مزورا كما احتفظ ببياناتهم.

وصرح مصدر أمني للصحيفة: "إن جميع المتعاملين مع المتهم تم التوصل إليهم، حيث تبين أن غالبيتهم خارج البلاد، مشيراً إلى أن المقيمين الذين حصلوا على شهادات فحص كورونا مزورة، مصيرهم الإبعاد، وسيتم ضبطهم فور دخولهم البلاد".

وأشار المصدر، أن البعض منهم طلب الحصول على نتائج إيجابية لاختبار فيروس كورونا لتلبية مصالحهم الخاصة.

وقالت الشرطة، إنها راقبت الرجل خمسة أيام ونصبت كمينا له وعثرت على اختبارات جاهزة للبيع بحوزته عند ضبطه، كما وصلت إلى جميع المتعاملين معه.