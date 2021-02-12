السفير الإسرائيلي في الرباط: شعرت بالسعادة لارتداء الجلباب المغربي

دبي - محمود عبدالرازق - وعلق غوفرين على الصورة بقوله: "اليوم ارتديت الجلباب المغربي وشعرت بسعادة كبيرة. وحين تأملت في سبب سعادتي، وجدت أنه رائع أن أرتدي لباسا أنيقا فاخرا، يفوح منه عبق تاريخ عريق".

وأضاف قائلا: "فعلا، التراث، والثقافة، والفنون في المغرب، كنز لا يفنى، جمعة مباركة عليكم جميعا".

​وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن السفير ديفيد غوفرين، وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، لتولي مهامه كرئيس للبعثة الإسرائيلية هناك.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توقفت في عام 2000.