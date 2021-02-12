شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 639438 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13157, فيما تم تسجيل 1008 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 604822 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 21459 , منهم 259 يرقدون في غرف العناية المركزة.