شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يعود للبلاد من ألمانيا بعد فترة علاج إثر إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر التلفزيون الجزائري، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عاد اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا، بعد فترة علاج قضاها هناك، وذلك على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg حطت بمطار بوفاريك العسكري.

وكان الرئيس تبون قد تنقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 يناير الماضي بالنجاح.

وتجدر الإشارة، إلى ان الرئيس تبون كان قد قضى حوالي شهرين علاج في رحلته الأولى إلى ألمانيا قبل أن يعود إلى الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

وتوجه رئيس الجمهورية مجددا نحو ألمانيا بتاريخ 10 يناير لاستكمال العلاج من مضاعفات كورونا.