شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «توكلنا» لأصحاب المنشآت بتفعيل هذه الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، أنه ينبغي على صاحب المنشأة تفعيل خدمة إدارة التجمعات من التطبيق.

وأوضح التطبيق في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع” تويتر”، أن تفعيل هذه الخدمة يمكن صاحب المنشأة من تحديد الأعداد المتاحة في المنشأة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وللتسجيل وإنشاء حساب بتطبيق” توكلنا” اتبع الخطوات التالية:-

-تحميل تطبيق توكّلنا على الهاتف الذّكيّ

-تشغيل توكّلنا من قائمة التّطبيقات ثمّ الضّغط على تسجيل جديد.

-كتابة المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي.

-إدخال رمز التحقّق الذي تمّ إرساله إلى الهاتف ثمّ النّقر على زرّ المتابعة.

-إنشاء كلمة المرور الجديدة والنّقر على التّالي ثمّ تحديد مكان الإقامة على الخريطة.

-تحديد التّابعين الموجودين في ذات مكان الإقامة.

-الإجابة عن الأسئلة ثمّ الضّغط على أيقونة التّالي لإتمام عمليّة التّسجيل.