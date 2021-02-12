شكرا لقرائتكم خبر عن أنتم الأساس والقدوة.. «سليمان الراجحي» يصرف مكافأة 10 ملايين ريال لجميع العاملين بمصنع منتجات الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - ‏متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق رئيس مجلس إدارة ‎دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي، مرحلة التشغيل لمصنع إنتاج لحوم الدواجن بالقصيم بطاقة إنتاجية 120 طنًا وبمساحة تقدر بـ 30 ألف متر مربع، وبتشغيل طاقم نسائي يتمتع بخصوصية تامة وبيئة عمل مناسبة.

وقال الشيخ سليمان الراجحي خلال لقائه بعدد من منسوبي شركة الوطنية للدواجن: “أنتم الأساس وأنتم القدوم وأنتم كل شيء أما نحن المؤسسين أو القائمين بالمهمة هدفنا أن تقومن بعملكن خدمة للبلاد والعباد”، كما قرر صرف 10 ملايين ريال مكافأة لجميع العاملين.

جدير بالذكر أن مسيرة دواجن الوطنية قد بدأ تطويرها في مرحلتھا الرابعة عام 1417ھـ الموافق 1997م في أنحاء المشروع: بدایةً بالمسلخ الضخم الذي یحتوي على خطوط إنتاج للبیض والدجاج معًا، لیصبح إجمالي طاقة المصنع الإنتاجیة 45,800 طیر في الساعة .

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‏وأوضحت الشركة أنه بھدف زیادة إنتاج ‎الدواجن أصبح ھنالك فقاستین تستمر لتنتج 250,387,200 ملیون بیضة في السنة، لیبلغ عدد الحاضنات 216 حاضنة. ‎

‏كما خصصت ‎دواجن الوطنیة عددًا من المصانع في المرحلة الرابعة لتشمل: مصنعًا لمصنعات الدجاج￼ باختلاف أنواعھا، بالإضافة لمصنع أعلاف تتجاوز طاقة إنتاجه 1800 طن یومیًا‎.