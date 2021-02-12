شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر من بث الشائعات والمعلومات الكاذبة.. عقوبة رادعة تصل للسجن 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريقالتحرير:

جددت النيابة العامة، تحذيرها من بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة التي تهدف لتضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي.

وأوضحت في”إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يُحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وأشارت إلى أن عقوبة ارتكاب هذه المخالفة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة أو إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، مؤكدة أنه يُعاقب كل من حرّض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من هذه الأفعال الإجرامية.