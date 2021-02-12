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أنصار الله تتحدث عن هجوم جوي على السعودية "أصاب هدفه بدقة"

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت

"المسيرة" الموالية لـ"أنصار الله" عن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، قوله:

"سلاح الجو المسير استهدف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط".

وأوضح أن العملية تم تنفيذها عن طريق 3 طائرات مسيرة من نوع "قاصف كى2".

© AFP 2021 / TED ALJIBE

وقال القائد العسكري الحوثي "توزعت عمليات الاستهداف خلال ساعات متفرقة من اليوم الجمعة، وكانت الإصابة دقيقة".

وتابع بقوله "يأتي هذا الاستهداف، في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا".

ولم يصدر أي بيان من أو التحالف، لتأكيد أو نفي تلك الهجمات التي أعلنتها "أنصار الله".

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، قبل أيام، "وقوع اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي".

وأكد التحالف، في بيان له، أنه "تم السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف الحوثيين"، قائلا إن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".

​وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، "اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين"، أطلقتهما جماعة "أنصار الله"، باتجاه المملكة العربية السعودية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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