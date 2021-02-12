شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تعلن رفع جماعة الحوثي عن قائمة الإرهاب وإبقاء القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارحية الأمريكية اليوم الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي في اليمن وإزالة إسمها من قوائم الإرهاب، مع إبقائها على القيادات مثل عبد الملك الحوثي، وبدر الدين الحوثي ويحيى عبد الحكيم.

وقالت وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان، إن قرار إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يبدأ من يوم 16 فبراير الجاري، مؤكدا: :سنواصل مراقبة أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار لا سيما في البحر والأحمر والهجمات على السعودية.

وفى يناير الماضي، أدرجت الخارجية الأمريكية السابقة بقيادن مايك بومبيو، قائلا: إن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية دولية، قائلا إن الخارجية ستخطر الكونجرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف الوزير الأمريكي في تغريدة على تويتر، أن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".