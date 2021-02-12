شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من مليشيا الحوثي فى اشتباكات مع القوات اليمنية غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد عسكري ميداني يمني، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش والمقاومة خاضت معركة شرسة، استمرت 12 ساعة، تم خلالها تدمير عدد كبير من الأطقم والمعدات العسكرية في جبهة المخدرة، غرب محافظة مأرب، وأسفرت عن قتلى وجرحى، كما تم القبض على عدد منهم.



وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" نقلاً عن القائد العسكري، أن المعركة احتدمت عقب كسر هجوم شنته الميليشيا على عدة مواقع للجيش، إلا أن قوات الجيش كسروا الهجوم، وشنوا هجومًا معاكسًا، تمكنوا خلاله من تدمير دبابة وأطقم عسكرية، تابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية.



وأكد أن أبطال الجيش من منتسبي المنطقة السابعة وبقية الألوية والوحدات العسكرية ورجال المقاومة الشعبية في جبهة المخدرة ورغوان يقدمون أروع البطولات، التي كبدت الميليشيا خلال الساعات الماضية، مضيفًا أن معنوياتهم كبيرة ويواصلون التقدم ومطاردة الميليشيا الحوثية، مضيفًا أن المعارك تزامنت مع قصف جوي شنته مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي شنت اليوم ست غارات استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة الميليشيا في الجبهة ذاتها.