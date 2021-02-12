شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «الإخبارية» ترصد استهتار العمالة الأجنبية بالإجراءات الاحترازية في حي البطحاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصد مراسل قناة ” الإخبارية” بمدينة الرياض، اليوم الجمعة، ارتكاب العمالة الوافدة بحي البطحاء العديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.

وأوضح مراسل “الإخبارية” أن أحد أسواق حي البطحاء بالرياض شهد تزاحم شديد للعمالة الوافدة مع عدم ارتداء الكمامات الطبية، وعدم الحفاظ على المسافة الآمنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

ولفت المراسل إلى أن المحال التجارية بالسوق خالفت الإجراءات الاحترازية إذ لم تحرص على قياس درجة حرارة المتسوقين أو طلبت منهم ارتداء الكمامة.

وأشار إلى أن المحال التجارية لم تطلب من المتسوقين كذلك تحميل تطبيق”توكلنا” كشرط لدخول المحال.