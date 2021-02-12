شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة نجران» تكشف حقيقة استخدام «زرعات» غير معتمدة بمركز لطب الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدرت مديرية الشون الصحية بنجران، بياناً بشأن ما تم تداوله بقيام مركز لطب الأسنان بمدينة نجران باستخدام نوع من الزرعات غير معتمد.

وقالت صحة نجران في بيانها: “إشارة إلى ما نشر من تدوينه على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر ونصها (قيام مركز لطب الأسنان بمدينة نجران باستخدام نوع من الزرعات غير معتمد)، عليه توضح الصحة في نجران بأن المعلومات المذكورة غير صحيحة حيث أن الصورة المرفقة منشورة في دراسة بحثية في العام 2018 وهذا يشكك في مصداقية كل ما تم ذكره”.

وأكدت صحة نجران، حرصها على رصد ومتابعة أي مخالفات تؤثر على جودة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة داخل مرافقها أو في القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع مروجي الشائعات بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

وأهابت بالجميع بأهمية اتباع القنوات الرسمية في تقديم البلاغات، وذلك من خلال الرقم ۹۳۷.