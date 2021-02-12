شكرا لقرائتكم خبر عن وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. «هيئة الرياض» توفر مصليات متنقلة بالأماكن العامة والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.
وأكدت الهيئة أن أكثر من 4000 مصلٍ استفادوا من هذه المصليات في 5 مواقع بمنطقة الرياض خلال شهر جمادى الآخرة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض لإقامة شعيرة الصلاة في مواقع متنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. «هيئة الرياض» توفر مصليات متنقلة بالأماكن العامة والمتنزهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.