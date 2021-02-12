شكرا لقرائتكم خبر عن وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. «هيئة الرياض» توفر مصليات متنقلة بالأماكن العامة والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

وأكدت الهيئة أن أكثر من 4000 مصلٍ استفادوا من هذه المصليات في 5 مواقع بمنطقة الرياض خلال شهر جمادى الآخرة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض لإقامة شعيرة الصلاة في مواقع متنوعة.