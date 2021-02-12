شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع موجة باردة قارسة نهاية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد المملكة موجة باردة قارسة آخر الأسبوع المقبل.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، أرفقها بصور تشرح حالة الطقس: “سنستقبل أسبوعاً دافئاً نهاراً، ومعتدلاً إلى بارد مساءً يسبق موجة باردة قارسة متوقعة آخر الأسبوع القادم، ويا ويلي اللي باع عباته”.

وأضاف المسند: “الشكل المرفق يمثل هبوط درجة الحرارة في الرياض، وعنيزة، وطريف، والدمام، جراء توغل كتلة باردة متوقع أن تؤثر على معظم المناطق.. هذا والله أعلم”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة، وطقسًا مستقرًا بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.