شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 303 كيلوجرامات من «الحشيش» المخدر في عمليتين أمنيتين بـ«جازان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في عمليتين أمنيتين بمحافظة الدائر.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الداخلية في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم العثور على 233 كجم من الكمية المضبوطة، مخبأة داخل مركبة بطريقة احترافية، و70 كجم مخبأة داخل خزان وقود لإحدى المركبات.

وأبانت أنه تم القبض على المتورطين وإحالتهم والمضبوطات إلى الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.