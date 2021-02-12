سر إعادة نشر الوليد بن طلال مقالا نادرا له قبل أكثر من نصف قرن عندما كان طالبا

دبي - محمود عبدالرازق - ويؤكد الوليد بن طلال في مقاله الذي يحمل عنوانا رئيسيا هو "واجباتنا"، على ضرورة طاعة الله وخدمة البلاد واحترام القيادة والتحلي بالأخلاق الكريمة.

Faisal Nasser

ويقول ابن طلال في مقاله النادر: "واجباتنا نحن الطلاب كثيرة وكثيرة وعلينا أن ننفذها بكل ثقة وإيمان وعزيمة حتى نستطيع بناء أنفسنا ونخدم بلادنا في المستقبل ونكون المواطنين الصالحين".

وتابع: "وأهم واجباتنا هو نحن الطلبة الناشئين أن نعود أنفسنا على حب النظام وعلى التحلي بالأخلاق الكريمة وعلى احترام الآخرين لاسيما من هم أكبرنا سنا ومن هم فوق مستوياتنا علما، وعلينا أن نعطف على المسكين والفقير ونؤدي الخدمة للمحتاج، وأن لا نتعالى على أحد، فإن ديننا وأخلاقنا وعاداتنا تأبى علينا أن نسيء لأحد أو نخرج عن المألوف".

وأضاف: "كما أن ديننا يأمرنا بطاعة الله وأهالينا وأولياء أمورنا، وقد قال الله في كتابه العزيز: "وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم".

وأكد الوليد بن طلال لمتابعيه على "تويتر" في تعليقه على مقاله القديم أن مبادئه ما زالت ثابتة وواجباته واضحة بعد مرور أكثر من نصف قرن.

يشار إلى أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي نفى، الأسبوع الماضي، أنباء شراء لأمير الوليد بن طلال له.

وكانت تقارير ذكرت أخيرا أن الأمير الوليد بن طلال اشترى نادي أولمبيك مارسيليا بـ480 مليون يورو، بحسب إذاعة "مونت كارلو".