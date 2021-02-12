إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق إثر قمع الاحتلال لمسيرة منددة بالاستيطان

القاهرة - سامية سيد - أُصيب 8 شبان فلسطينيين بالرصاص "الإسفنجي"، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم /الجمعة/ خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي تنظمها حركة "فتح" تنديدا بالاستيطان ومطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد انطلاق المسيرة، واعتلت أسطح منازل المواطنين واعتدت على المشاركين باستخدام كثيف للرصاص الإسفنجي، ما أدى لإصابة 8 شبان أحدهم في الوجه، إضافة لعشرات حالات الاختناق.



وفي السياق ذاته، أصيب، عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وشظايا قنابل الصوت، في اللبن الشرقية جنوب نابلس، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال "خان اللبن".



وأفادت (وفا) بأن عددا من المستوطنين تجمهروا في محيط الخان بحماية جنود الاحتلال، وحاولوا منع الأهالي من إقامة صلاة الجمعة، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة في المكان.