شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «المرور» يوضح 9 أدوات للقيادة الآمنة على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن 9 أدوات للقيادة الآمنة على الطريق، مبينة أنها تساهم في تعزيز السلامة المرورية وتقلل نسبة الحوادث.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن أدوات القيادة الآمنة تتضمن: القيادة في حدود السرعات المسموحة، وتخصيص وقت كاف للرحلة لتجنب السرعة أو متغيرات الطريق.

وأضافت “المرور” أنه لابد من ترك مسافة آمنة، والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات.

وتابعت أنها تشمل كذلك إعطاء حقوق الأفضلية في الطريق، والقيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية، واستخدام حزام الأمان بشكل دائم، واستخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.