شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي العقوبة المنتظرة للفتاة المتحرشة بأختها في الرياض؟.. محامي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المحامي سلطان العنزي، العقوبة المتوقعة للفتاة التي تحرشت بالطفلة التي اتضح أنها أختها وتقيم بالرياض، حيث وثّقت جريمتها بالفيديو، ونشرته على منصات التواصل الاجتماعي.

وأبان العنزي خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن العقوبة المنتظرة في تلك الحالة تتراوح بين السجن عام إلى 10 أعوام، حسب ما تنظره المحكمة الجزائية في حالة الطفلة لكونها ارتكبت مخالفة بالحق العام.

وأضاف، أن الفتاة ستُحاكم وفق نظام “حماية الطفل” كون الطفلة من نفس أسرتها، مشيراً إلى أن المخالفات القانونية التي ارتكبتها تتضمن التصوير ونشر المقطع والإساءة والتشهير والإخلال بالنظام العام والفعل الفاضح.

وأكد أنه لا ينطبق على الفتاة جريمة “التحرش” لكونها تحرشت بأحد أفراد أسرتها، بينما الحق العام لا يسقط في تلك القضايا لأن مُحرك الدعوى في هذه الحالة هو النائب العام، ويسقط في حالة واحدة هو إصدار عفو من ولي الأمر.

وكانت شرطة الرياض قد تمكنت من تحديد هوية الفتاة والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافها واتخذت بحقها كل إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص.