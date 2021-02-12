شكرا لقرائتكم خبر عن وكالات دولية: نحو 400 ألف طفل يمني دون الخامسة قد يموتون جوعا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أربع وكالات للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 400 ألف طفل يمني دون سن الخامسة قد يموتون جوعا هذا العام إذا لم يحد تدخل عاجل وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد الناجم عن الحرب وجائحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه التحذيرات بعد نحو ست سنوات من اندلاع الحرب التي جعلت 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وتوقعت الوكالات في تقرير نُشر اليوم الجمعة حدوث زيادة بنسبة 22 في المئة في حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في اليمن مقارنة بعام 2020.

وذكر التقرير أن عدن والحديدة وتعز وصنعاء من بين أكثر المناطق تضررا.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في بيان مشترك مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)ومنظمة الصحة العالمية إن "هذه الأرقام صرخة جديدة يطلقها اليمن طلبا للمساعدة، حيث يعني كل طفل يعاني من سوء التغذية أيضا أسرة تكافح من أجل البقاء".