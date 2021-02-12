شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الاقتصادي الشاب «محمد الخميس».. وتداول واسع لإحدى تغريداته: اللهم سخّر لي أناساً يدعون لي بعد موتي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توفي اليوم الجمعة، الاقتصادي الشاب محمد عصام الخميس، الذي عرف بتحليله الاقتصادي المبسط، وجذب الآلاف لمتابعته عبر مواقع التواصل.

ودشن المغردون وسم #محمد_الخميس، عبروا خلاله عن حزنهم على فراق الخميس، مشيدين بأخلاقه وتواضعه، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وقال المغرد منيب: “لا حول ولا قوة إلا بالله، رجل مالي متطلع من متابعيه بالسناب واستفدت من بعض تحليلاته المالية، الله يرحمه ويغفر له”.

وأضافت هتون الفرحان: “شخصيًا تعلمت منه كثير، كان من الحسابات اللي لازم أدخلها كل فترة، الله يرحمه يكفيه الأثر اللي تركه بعده”.

فيما قال مغرد آخر: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون، المهتم بالشأن الاقتصادي وحفيد الأديب الراحل عبدالله بن خميس ووالده الراحل الزميل المشرف التربوي عصام الخميس الذي جمعني فيه ذكريات طيبة كثيرة في مجال العمل”.

ومن أبرز تغريدات الراحل محمد الخميس والتي تداولها رواد مواقع التواصل: “لا أستطيع عد ولا شكر فضائل الله علي، كنت أخشى التوفيق من عدمه، والآن أخشى عدم قدرتي على شكر ما وهبني الله، فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”.

ومن تغريداته التي لاقت تداولاً واسعاً بعد وفاته: “اللهم سخّر لي أناساً يدعون لي بعد موتي”.