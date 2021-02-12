شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد النبوي: من علامات إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد إمام وخطيب المسجد النبوي خطبة الجمعة اليوم حيث ذكر فيها أن اعلموا – عمر الله أعماركم بطاعته، وسلك بكم سبيل أحبائه – أن منشور الولاية يستخرج من معدن الرسالة فمن وعى الوحي استغنى به عن غيره ومن فاته الوحي لم يغن عنه غيره.

وأوضح فضيلته أن علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وآية ما لا يعنيك أنْ لو أمسكت عنه لم تأثم ولم تَضرَّرْ في حال ولا مآل ولا يَعْنيك إلا ما أعانك في دنياك أو أخراك ، قال صلى الله عليه وسلم ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) ، و اعلموا أن امرأً ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول حسرته على نفسه.

وأضاف فضيلته فلا تكن عبدالله من الأعمال مفلسا، ومن الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد فلا يكون العبد متعرضا لرحمة الله إلا بالعمل، ولو حمل في قلبه من العلم ما حمل فإذا طاحت العبارات، وفنيت الإشارات، لم تنفعك إلا الركعات.

وأكد فضيلته وما الإسلام إلا سماءُ بنيان، أركانه الشهادتان، والصلاة والزكاة والصيام، وحج بيت الله الحرام ، فمن وطد الأركان شيّد البنيان ومن رق منه العمل أقام على وجل ومن وهت عمدانه هوت حيطانه.

واختتم فضيلته الخطبة بالإشارة إلى أن اعلموا أن ملء الميزان الحمدلله ، وثِقَل الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، وأثقل الأعمال في الميزان حسن الخلق وأن بخس الميزان وغبنه ما أحصاه الله ونسيته ، وأن طَيْش كِفّة السيئات أن تقول موقنا من قلبك لا إله إلا الله.