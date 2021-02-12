وزيرة الهجرة المصرية تعلق على حكم السعودية بحق المهندس المصري

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت الوزيرة المصرية أن وزارتها تابعت عن كثب قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم" بالمملكة العربية السعودية، والتي أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكما أمس الخميس بتخفيف عقوبة الإعدام، إلى السجن 25 سنة.

وشدد البيان على أن الحكم يقبل الطعن على مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز، وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي.

وأوضح أن الوزيرة تواصلت مع النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى، ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.

وأكد البيان على احترام الأحكام القضائية في السعودية، مثمنا التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية في مصر والمملكة، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير.

ولفت البيان إلى أن النائب العام المصري قام بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام في المملكة العربية السعودية، وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول في القضية.

ونبهت الوزيرة في البيان إلى أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري؛ بل قد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا.

وأشار البيان إلى أن الوزيرة المصرية "تواصلت مع السيدة "ابتسام" زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص السيد مساعد الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول.

وطالبت الوزيرة المواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح المواطنين بالخارج وعلى إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.

يشار إلى أن محكمة تبوك الجزائية في السعودية قامت، أمس الخميس، بإلغاء حكم الإعدام بحق المهنس المصري علي أبو القاسم، واستبدلته بالسجن 25 عاما.

ونقلت الصحيفة عن ابتسام سلامة زوجة المتهم قولها إنه فور صدور الحكم بكى علي وقال للقاضي: "أبوس إيدك اعدمني أحسن.. حتى أموت مظلوما أو شهيدا.. 25 سنة كتير قوي قوي".