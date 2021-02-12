الحريري بعد لقائه عون: لا تقدم في تشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت موقع "النشرة" اللبناني تصريحات الحريري خلال زيارته لقصر بعبدا الرئاسي قال خلالها: "لا تقدم في تشكيل الحكومة ولكن شرحت له الفرصة الذهبية التي نحن فيها وكل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه منذ اليوم".

وأضاف الحريري قائلا "خلال زيارتي إلى فرنسا لمست حماسا لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكونة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأي مهمّة إصلاحية".

وشدد الحريري على أن موقفه لن يتغير بتأليف حكومة مؤلفة من 18 وزيرا ولا ثلث معطل وجميعهم من الاختصاصيين.

يشار إلى أن الخلاف بين عون والحريري حول تشكيل الحكومة يكمن في إصرار الأول على تسمية جميع الوزراء، بينما يريد الأخير تسمية وزراء يرتبطون بالنائب جبران باسيل ارتباطا كاملا حسب مسئولين لبنانيين.