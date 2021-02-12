اخبار الخليج

سعودي يزعم امتلاكه علاجا لكورونا... والشرطة تتدخل

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء "واس"، صباح اليوم الجمعة، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أنه تم إلقاء القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، زعم امتلاكه علاجا لفيروس .

وأكدت الوكالة أن إلقاء القبض على المتهم، جاء بعدما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يزعم امتلاكه دواءً لعلاج فيروس كورونا، ويروج له مقابل حصوله على مبالغ مالية، ما يعد مخالفة للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.

وأسفرت المتابعة الأمنية السعودية لشرطة منطقة القصيم عن تمكنها من تحديد هوية هذا المواطن السعودي والقبض عليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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