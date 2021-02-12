السودان لإثيوبيا: ماضينا خال من الاعتداء على الآخرين ولن نتراجع عن استرداد أراضينا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال العطا، الذي تحدث للجنود قبل أن ينهي زيارته أمس الخميس، إن الجيش "متمسك باسترداد جميع المساحات السودانية ومن ثم التمركز في الحدود الدولية".

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كما جدد التأكيد على أن القوات المسلحة السودانية لم تعتد على أحد طوال تاريخها، بحسب موقع سودان تربيون.

والأربعاء، استعاد الجيش 50 ألف فدان زراعي كانت تحت سيطرة المليشيات والقوات الإثيوبية بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وبدأت السُّلطات في إعادة تعمير المناطق التي استعادها الجيش، حيث تعمل على إقامة جسور ومعابر على نهر عطبرة، إضافة إلى إنشاء طرق.

الى ذلك شجب عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي، تصريحات سفير إثيوبيا في الخرطوم، واعتبرها تجاوزاً لـ "الأعراف الدبلوماسية".

وظل سفير إثيوبيا في الخرطوم يتحدث عن احتلال الجيش السوداني لأراضي بلاده في الحدود الشرقية، ويقول إن بلاده لن تعود للتفاوض مع الخرطوم قبل عودة الوضع الى السابق وانسحاب القوات السودانية من المناطق التي دخلتها حديثاً.

وأعاد الجيش السوداني مُند نوفمبر/تشرين الثاني 2020، انتشاره في مناطق الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى، وقال لاحقًا إنه استعاد جزء من المساحات التي استولت عليها قوات إثيوبية بقوة السلاح من أيدي المزارعين السودانيين.