القوات العراقية تدمر أنفاقا ومضافات تعود لإرهابيين

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": قيادة عمليات الجزيرة تنفذ واجب في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة، وتتمكن من تدمير 4 أنفاق، والعثور على 4 مضافات، بالإضافة لضبط عجلتين للإرهابيين".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.