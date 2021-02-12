القوات المسلحة العراقية تدمر أنفاق ومضافات لعصابات "داعش" فى الأنبار

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير أنفاق ومضافات لعصابات "داعش" الإرهابية في صحراء جزيرة الأنبار.

وقال رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: إن قيادة عمليات الجزيرة نفذت عملية أمنية في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة، لافتًا إلى أن العملية أسفرت عن تدمير 4 أنفاق والعثور على 4 مضافات تابعة لعصابات "داعش" الإرهابية فضلاً عن ضبط سيارتين لهم.