السودان ينضم إلى مبادرة "الوايبو"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فقد انضم السودان في فبراير/ شباط الجاري لمبادرة الوايبو للبحوث عبر معهد الصحة العامة، سعياً لتعزيزالشراكة بين السودان والمنظمة، وتقوية مجالات البحوث والدراسات.

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وأكد بيان الخارجية السودانية أن انضمام السودان للمبادرة يأتي كأحد أهم مخرجات زيارة وزير الصحة المكلف السابق أسامة عبد الرحيم في أكتوبر الماضي.

ولفت البيان إلى أن معهد الصحة العامة يعمل بمثابة "مركز تفكير" للقطاع الصحي من خلال تحليل السياسات والبحث عن الأدلة والدعوة لإصلاح النظام الصحي وتطوير أنظمة الصحة في السودان، ويمثل انضمام السودان لهذه المبادرة فرصة للمعهد لتطوير الشراكات مع مراكز بحثية في 150 دولة.

يشار إلى أن مبادرة "الوايبو" تأسست عام 2011، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بالتعاون مع مشاريع بيو للصحة العالمية.

وتعد هذه المنظمة غير ربحية، وتتخذ من سياتل بواشنطن مقرا لها، وتعمل على تعزيز البحث وتحسين الصحة.

ويعد معهد الصحة العامة السوداني (بي إتش آي)، و الذي تم الانضمام للمبادرة عبره، معهدا متعدد التخصصات يشجع على خلق معرفة جديدة وتطبيق التدخلات القائمة على الأدلة من خلال تقديم البحوث الصحية التطبيقية والتدريب المهني وبرامج التدريس.

وقد تأسس المعهد في عام 2009 بموجب قرار وزاري تحت إشراف إدارة الموارد البشرية للصحة بوزارة الصحة الاتحادية، ويسهم في تطوير أنظمة الصحة العامة والصحة في السودان.