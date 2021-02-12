شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين بعد استهداف مطار أبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السعودية أمس الخميس، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين وفق التزاماتها بموجب القوانين الدولية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن رسالة لمندوبها لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي، بعد استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمطار أبها الدولي.



وقال المعلمي في الرسالة، إنه بناء على تعليمات حكومته "أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".



وأكد المعلمي، أن هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء، جريمة حرب شنيعة، يجب محاسبة مليشيات الحوثي عليها وفق القانون الإنساني الدولي.

وأردف "ستتخذ المملكة كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية".