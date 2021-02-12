شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فلسطينى وإصابة 3 جراء دهسهم من قبل مستوطن فى الأغوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل فلسطينى وأصيب 3 آخرين، إثر دهسهم من قبل مستوطن في منطقة عين البيضة في الأغوار، ولفتت المراسلة إلى أنه لم تتضح حتى الآن خلفية الحادث، وما إذا كان مقصودا أم حادث سير عادى، بحسب "روسيا اليوم".

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إن "عابر سبيل" في الخمسين من عمره، لقى حتفه صباح اليوم في منطقة الأغوار، بعدما دهسته سيارة شمال مفترق محولا على طريق تسعين (90)، فيما أصيب "عابر سبيل" آخر بجروح خطيرة و4 آخرون بصورة طفيفة.