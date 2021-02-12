شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن لـ"الخليج 365": نثق فى دعم أمريكا لحلفائها في مواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بن مبارك، وزير خارجية اليمن وشئون المغتربين، إن الجمهورية اليمنية تجمعها علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة قائمة على المصالح المشتركة ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ونحن نتطلع لتوثيق هذه العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة خلال المرحلة القادمة، خصوصا بعد تعيينها مبعوث خاص إلى بلادنا، كما أننا على ثقة أن الولايات المتحدة وبما تحمله من قيم العدالة والحرية، تقف دوما مع حلفائها لمواجهة كل الدول والكيانات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار العالمي ونشر الفكر المتطرف وفي مقدمتها إيران واذرعها في المنطقة.

وبالنسبة إعلان الإدارة الأمريكية عزمها إلغاء قرار الإدارة السابقة بوضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية ، قال وزير الخارجية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن القرار حتى الآن لم يلغ، ولكنه خاضع للمراجعة وهو قرار يمثل فرصة للمجتمع الدولى بأن يكون لديه أداة تأثير على جماعة الحوثيين، وإلغاء القرار دون الحصول على ما يقابله قد يرسل رسائل خاطئة، ونحن نتفهم حرص الإدارة الأمريكية الجديدة على إنهاء المعاناة الإنسانية فى اليمن وإرساء ساء السلام وإنهاء الحرب وهى أهداف مشتركة بيننا فالمعاناة الإنسانية فى اليمن مظهر لمشكلة حقيقية إذا لم تعالج ستظل المعاناة قائمة ، ونتفق مع الأهداف المعلنة للإدارة الأمريكية الجديدة ولكن النقاش الآن حول المقاربات الممكنة لتحقيق تلك الأهداف، ورحبنا بتعيين مبعوث أمريكى جديد لليمن فهو ملم بتفاصيل الشأن اليمنى.





وأكد أن الشرعية اليمنية تساند جميع جهود السلام فالحرب لم تكن خيارنا، والمبعوث الأممي يبذل جهودا كبيرة في إطار السعي لتحقيق السلام الشامل والمستدام في بلادنا، رغم التعنت الحوثي ومماطلتها وانقلابها على كافة الاتفاقيات الموقعة معها، نتيجة ارتهانها للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، إلا أنه انطلق من مقاربة غير دقيقة حول تأثير الوضع الإنساني جراء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ونتيجة لذلك قدمت الحكومة رؤية متكاملة وتم تشكيل لجان خاصة لتبديد هذه المخاوف بصفتها الممثل الشرعي للشعب اليمني، ومن منطلق حرصها على كافة مكونات الشعب اليمني بما فيهم الواقعين تحت سيطرة المليشيا الإرهابية.