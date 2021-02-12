تأهب واستنفار في الكويت بعد ارتفاع معدلات دخول العناية المركزة بنسبة 100%

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس"، رصدت السلطات الصحية مؤشرات مقلقة خلال الأسبوع الماضي، أبرزها تراجع معدلات التعافي من الوباء، وتضاعف دخول غرف العناية المركزة.

وأضافت أن "حالات دخول الرعايا بلغت 108 حتى الأربعاء الماضي، مقارنة بـ54 حالة مطلع فبراير الجاري، أي بنسبة ارتفاع بلغت 100%".

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وأشارت إلى أن "الأجهزة المعنية بمواجهة كورونا رفعت أقصى درجات التأهب بعد الصعود الكبير في أرقام الحالات اليومية".

ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تحذيره من أن الأمور بهذا التصاعد معرضة لتكون خارج نطاق السيطرة.

ووفقا للصحيفة، كشف السند عن مؤشرات مقلقة؛ أبرزها تراجع نسبة الشفاء، فضلا عن تسجيل 21 حالة وفاة من السبت الماضي حتى أمس الخميس.

كما ذكرت مصادر للصحيفة، أن تلك الاعداد مرشحة للازدياد خلال مدة قصيرة، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، فضلا عن حضور المناسبات الاجتماعية التي أدت إلى إصابات متفرقة لدى كبار السن بمضاعفات الفيروس، ومن ثم دخول المستشفى.

وأوضحت المصادر أن "هناك من تتبين إصابتهم ويتم عزلهم في منازلهم، نظرا لعدم وجود أعراض صحية أو مضاعفات".

وأعلنت

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 1,048 حالة جديدة، وتسجيل 631 حالة شفاء، و 5 حالات وفاة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 175,031 حالة pic.twitter.com/LhrQswaEwF — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) February 11, 2021

أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 حتى أمس الخميس قد بلغ 175031 حالة و985 وفاة.