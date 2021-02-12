"شبه احتلال".. مسؤول عراقي يصف وجود تركيا على حدود بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "السومرية نيوز" فقد اتهم محم درضا آل حيدر، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، الجانب التركي بالقيام بـ"شبه احتلال" لشريط حدودي طويل داخل الاراضي العراقية.

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واعتبر آل حيدر انتشار "سرايا السلام" جاء على خلفية ورود تهديدات مؤكدة، مؤكدا أن الجانب التركي لم يلتزم بنص الاتفاقيات الموقعة.

وأوضح عدم الالتزام من الجانب التركي بقوله: "هناك اتفاقية مع الجانب التركي في عام 2008 تقضي بمطاردة التنظيمات الإرهابية داخل الحدود العراقية، ولكن لمدة محددة لا تتجاوز الأسبوع أو الاسبوعين ولمسافة محددة لكن الجانب التركي لم يلتزم بها"، مؤكدا "هو الآن يقوم بشبه احتلال لشريط حدودي طويل يبلغ أكثر من 17 كم داخل الأراضي العراقية".

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية العراقية أن "سرايا السلام قوة رسمية لديها تنسيق مع القوات الأمنية" لافتا إلى أن "انتشارها جاء على خلفية ورود تهديدات مؤكدة للتنظيمات الإرهابية على الأماكن المقدسة في بغداد وبعض المحافظات"، مؤكدا أن "انتشارها ارعب الفاسدين الخائفين من أن يحين وقت حسابهم والقصاص منهم"، حسب تعبيره.

يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد استدعت لمرتين متتاليتين سفير تركيا لدى بغداد، وفي المرة الثانية سلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على "الاعتداءات الأحادية الجانب ذات الطابع العدائي، والاستفزازي الذي تقوم بها تركيا على مناطق متعددة في إقليم كردستان العراق، والتي طالت مدنيين وبنى تحتية، وألحقت الخسائر، وبثت الذعر بين صفوف الأمنيين".

وردت وزارة الخارجية التركية مؤكدة أن "أنقرة عازمة على اتخاذ التدابير الضرورية كافة في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، رداً على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي "مخلب النسر" ومخلب النمر" إن "أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول العمليتن ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق".

جدير بالذكر أن تركيا كانت قد أعلنت، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، انطلاق عملية "مخلب النمر" في حفتانين شمالي العراق، وذلك بعد يومين من إطلاق عملية "مخلب النسر"، إذ تقول أنقرة إن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" يشنون هجمات على الداخل التركي انطلاقًا من الأراضي العراقية.