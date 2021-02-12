ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدين هجوم "الحوثيين" على جنوب السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - باريس - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك للمتحدثين باسم وزارات خارجية الدول الثلاث: "تدين مجموعة إي 3 "ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة" بشدة الهجوم الذي تبناه الحوثيون على مطار أبها الدولي، جنوب المملكة العربية السعودية، في 10 فبراير".

وتابع البيان: "نجدد التزامنا الراسخ بأمن وسلامة الأراضي السعودية، ونؤكد من جديد دعمنا القوي لحل سريع للصراع اليمني من شأنه أن يجلب الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط، وذلك غداة هجوم مماثل تبنته الجماعة على مطار أبها الدولي، أسفر عن اندلاع حريق في طائرة مدنية بالمطار.