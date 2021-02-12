التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها جماعة أنصار الله، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأمس الخميس، أعلنت جماعة "أنصار الله، عن قصف قاعدة "الملك خالد" الجوية في خميس مشيط، بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية، بصاروخ لم يكشف عنه سابقا، مؤكدة أن إصابته كانت دقيقة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة إنها أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.