شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 267 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الجزائرية الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 267 إصابة بالفيروس و4 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة، فى مؤتمره الصحفى اليومي، إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و49 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2930 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 75 ألفا و436 حالة، بعد شفاء 193 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 24 مصابا فى العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا فى 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.