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المغرب تسجل 471 إصابة جديدة بكورونا وتتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 477160 حالة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل أربع وفيات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8440.

 

وتلقى المغرب اليوم 4 ملايين جرعة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المصنع في الهند، بعد تلقيه مليوني جرعة من نفس اللقاح الشهر الماضي، كما تلقى 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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