شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 471 إصابة جديدة بكورونا وتتسلم 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 477160 حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل أربع وفيات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8440.

وتلقى المغرب اليوم 4 ملايين جرعة جديدة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني المصنع في الهند، بعد تلقيه مليوني جرعة من نفس اللقاح الشهر الماضي، كما تلقى 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.