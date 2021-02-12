شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» توضح ضوابط وآلية تقسيط فاتورة الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، في تغريدة عبر حساب العناية المشتركين، طريقة وآلية تقسيط فاتورة الكهرباء.

وأشارت الشركة ردا على سؤال مغرد بشأن آلية تقسيط قيمة الفاتورة، إلى أنه يمكن سداد 50 % من المبلغ المطلوب والباقي مع الفاتورة التالية.

وأضافت الشركة السعودية للكهرباء أنه يمكن طلب تقسيط المديونية عبر الموقع الإلكتروني للشركة (هنا الرابط) أو من خلال تطبيق ALKAHRABA .

• وضابط التعويض المالي

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان كشفت في وقت سابق، عن الحالات التي يستحق فيها مستهلك الكهرباء من مقدم الخدمة تعويضاً مالياً في حال عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال خمسة عشر يوم عمل.

وأكدت الهيئة أن الحالات التي يستحق فيها المستهلك تعويضاً هي :

• عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد

• عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل

• عدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة

• عدم إعادة الكهرباء بعد السداد بـ 3 ساعات للمناطق الحضرية و5 ساعات للمناطق الريفية

• تكرار انقطاع لأكثر من 4 انقطاعات في السنة كل انقطاع يزيد عن أربع ساعات.