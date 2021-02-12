«خبير أرصاد» يحذر من أعنف «كتلة قطبية» تضرب المملكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المملكة أعنف كتلة قطبية، تبدأ في التحرك الثلاثاء المقبل، في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها، القريات، طريف الحدود الشمالية.
وأضاف “كراني” عبر “تويتر” أن هذه الكتلة ستتعمق الأربعاء شرقًا وستغطي الخميس والجمعة شمال المملكة، وستمتد السبت جنوبًا، مع فرصة صقيع وهطول ثلوج مع تجمد مياه وضباب.
وأوضح خبير الأرصاد أن درجة الحرارة أثناء مرور هذه الكتلة القطبية ستلامس الصفر ودونه، مطالبا الجميع بضرورة تجنب التيار البارد.
☃️❄️أعنف كتلة قطبية ❄️☃️— حسن كراني (@H_M_K_00) February 11, 2021
تتحرك الثلاثاء القادم في إتجاه الشمالية الغربية وسواحلها، القريات، طريف، الحدودالشمالية.ِ.تتعمق الأربعاء شرقاِ..الخميس والجمعة تغطي الشمال مع فرصة صقيع+هطول ثلوج+تجمد مياه+ضباب+حرارة تلامس الصفر ودونه ِ.السبت تمتدجنوبا أجتنبوا التيار البارد.. والله أعلم. pic.twitter.com/HiZyi5wFCO
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