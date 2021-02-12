شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير أرصاد» يحذر من أعنف «كتلة قطبية» تضرب المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المملكة أعنف كتلة قطبية، تبدأ في التحرك الثلاثاء المقبل، في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها، القريات، طريف الحدود الشمالية.

وأضاف “كراني” عبر “تويتر” أن هذه الكتلة ستتعمق الأربعاء شرقًا وستغطي الخميس والجمعة شمال المملكة، وستمتد السبت جنوبًا، مع فرصة صقيع وهطول ثلوج مع تجمد مياه وضباب.

وأوضح خبير الأرصاد أن درجة الحرارة أثناء مرور هذه الكتلة القطبية ستلامس الصفر ودونه، مطالبا الجميع بضرورة تجنب التيار البارد.