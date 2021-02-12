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«خبير أرصاد» يحذر من أعنف «كتلة قطبية» تضرب المملكة

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد المملكة أعنف كتلة قطبية، تبدأ في التحرك الثلاثاء المقبل، في اتجاه الشمالية الغربية وسواحلها، القريات، طريف الحدود الشمالية.

وأضاف “كراني” عبر “تويتر” أن هذه الكتلة ستتعمق الأربعاء شرقًا وستغطي الخميس والجمعة شمال المملكة، وستمتد السبت جنوبًا، مع فرصة صقيع وهطول ثلوج مع تجمد مياه وضباب.

وأوضح خبير الأرصاد أن درجة الحرارة أثناء مرور هذه الكتلة القطبية ستلامس الصفر ودونه، مطالبا الجميع بضرورة تجنب التيار البارد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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