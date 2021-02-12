شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: سنساعد حليفتنا المملكة في المجالات الدفاعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قادة الحوثيين باقية.

وشددت الوزارة على أن الإدارة الأميركية ستساعد حليفتها السعودية “في المجالات الدفاعية” لحماية نفسها ضد الهجمات الحوثية.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تسعى “لتخفيف معاناة اليمنيين تحت سيطرة الحوثيين”، مذكّرةً بأن “اليمن يواجه أسوأ كارثة إنسانية”.

المملكة والأمن الإقليمي

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، قد صرح في وقت سابق بأن المملكة العربية السعودية عمود أساسي في بنية الأمن الإقليمي، وهي شريكة في مكافحة الإرهاب ومواجهة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.

وأضاف كيربي “في ظل التهديد المشترك الذي نواجهه فإن وزارة الدفاع الأمريكية ستتابع العمل مع الشركاء وتوزع الأعباء في المنطقة”.

حماية أراضي المملكة

وقال: “نحن ملتزمون بمساعدة المملكة العربية السعودية في حماية أراضيها بوجه الخطر المتصاعد والجدّي”.

وأضاف “لا تغيير في سياستنا بهذا المعنى، لكنني لن أتحدث عن إرسال المزيد من القوات والعتاد إلى هناك”.

واعتبر كيربي أن الحدود السعودية تتعرض للتهديد، وأن سياسة الولايات المتحدة لم تتغيّر وأن الولايات المتحدة تراجع دائما قدراتها مقابل التحديات حول العالم وتعدّل وفق ما هو ضروري، ونحن لا نتحدث عن القدرات ومراجعتها، لكننا نتحدث دائما إلى المملكة العربية السعودية بشأنها.