شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تؤكد تأييدها لرئيس حكومة ليبيا الجديد وحرصها على دعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ألمانيا تأييدها لرئيس الحكومة الليبية الجديد وحرصها على دعمه لاستقرار ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها ذكرت وكالة نوفا الإيطالية، أن رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة سيزور بنغازي قريبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب عبد الحميد دبيبة، إن ما تم التوصل إليه والتوافق على خارطة سياسية جديدة وإنهاء النزاع هو "إنجاز مهم لكل الليبيين ينهى كل المراحل الانتقالية التى تسببت فى حالة من الانسداد السياسى".