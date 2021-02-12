شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس العراقى العلاقات بين البلدين وتنمية التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله الرئيس العراقي برهم صالح العلاقات بين البلدين وتنمية التعاون الثنائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه وسيادته ووحدته.

وفى وقت سابق أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إطلاق اسم الدكتور "أنور قرقاش" على أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، تقديرا لعطائه الصاق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، بحسب ما قاله.